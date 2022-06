Borsa: Milano allunga il passo (+0,75%), spread sotto i 200

Allunga il passo Piazza Affari (Ftse Mib +0,75% a 21.890 punti) con il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi sotto quota 200 punti, come non succedeva dallo scorso 31 maggio. Con uno spread di 198,7 punti sul Bund il Btp italiano riduce il proprio rendimento di 3,1 punti al 3,7%. Ne traggono vantaggio Intesa (+1,66%), Banco Bpm (+1,59%), Unicredit (+1,53%) e Bper (+1,37%).



In luce Pirelli (+4,22%), Prysmian (+3,62%), Diasorin (+2,46%), Italgas (+1,96%), Saipem (+1,74%) e Ferrari (+0,87%) . In controtendenza Stellantis (-0,07%), Eni (-1,44%), con il calo delle forniture di gas da parte di Gazprom, , Cnh (-1,46%), Iveco (-0,96%), Tenaris (-1,33%) e Leonardo (-1,63%). Tra i titoli a minor capitalizzazine sproint di Risanamento (+14,71%) dopo il via libera alla variante per il progetto di Santa Giulia a Milano.

Scivolano Saras (-4,94%) ed Erg (-4,61%), il cui socio di maggioranza San Quirico ha aperto le porte al socio australiano Ifm.