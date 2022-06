Borsa: Europa chiude incerta frenata da timori recessione

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Chiusura in ordine sparso per le Borse europee, con Londra negativa e gli altri listini che si sono appiattiti nel finale, spaventati dalla determinazione ribadita dalla Fed nella lotta all'inflazione e dal rischio che la stretta monetaria possa portare l'economia americana in recessione. A Francoforte l'indice Dax ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,65% a 13.122 punti, a Parigi il Cac 40 è rimasto quasi piatto (-0,06% a 5.882 punti) mentre a Londra il Ftse 100 ha perso lo 0,41% a 7.016 punti. (ANSA).