Borsa: Europa avanza con futures, cala spread, Milano +1,5%

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Procedono in rialzo le principali borse europee, con i futures Usa in progresso di quasi un punto percentuale e la tensione sui titoli di stato in calo. Il Btp italiano in particolare ha un rendimento in ribasso di 11 punti al 3,624%, con un differenziale di 196,9 punti sul Bund tedesco, che rende l'1,657%. Milano (+1,56%) è la migliore, seguita da Francoforte (+1%), Parigi (+0,9%), Madrid (+0,8%) e Londra (+0,7%). In arrivo la bilancia commerciale italiana in aprile e l'inflazione dell'Eurozona. Dagli Usa invece, oltre alla produzione industriale e manifatturiera di maggio, sono attesi l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell ed il periodico resoconto sulla politica monetaria che la Fed invia al Congresso Usa.

In rialzo il greggio (Wti +0,46% a 118,13 dollari al barile) e soprattutto il gas naturale ( +7,75% a 134 euro al MWh ad Amsterdam), mentre cedono i metalli ad eccezione dell'oro (+1,65% a 1.849,81 dollari l'oncia) e dell'argento (+1,89% a 21,91 dollari l'oncia).

In luce il comparto immobiliare dalla tedesca Leg (+5,21%) alla svedese Castellum (+5,46%) e Risanamento (+19,18%), dopo il via libera sulla variante per il progetto Santa Giulia. Seguono le banche a partire dalle spagnole Bankinter (+3,46%), Sabadell (+3,2%) e Caixa (+2,34%). In Piazza Affari corrono Fineco (+3,6%), Banco Bpm (+2,65%), Intesa (+2,52%) e Unicredit (+2,48%), seguite dalle inglesi Barclays (+1,5%) e NatWest (+1,49%). In campo automobilistico salgono i produttori di pneumatici Nokian (+7,78%) e Pirelli (+5,36%), insieme a Stellantis (+2,24%) e Ferrari (+2,16%). Deboli Volvo (-1,62%) e Renault (-0,4%). In calo i peroliferi Repsol (-1,42%), Bp (-1,11%) e Shell (-0,54%). Invariata TotalEnergies, mentre gira in positivo Eni (+0,83%) dopo uno scivolone iniziale dovuto all'annuncio del taglio delle forniture da parte di Gazprom.

Ancora vendite su Erg (-5,66%), dopo l'annuncio dell'ingresso del socio australiano Ifm nel capitale, e su Saras (-2,38%).

(ANSA).