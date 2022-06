++ Spread Btp-Bund chiude in calo a 191, fiducia in Bce ++

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Lo spread tra Btp e Bund chiude ancora una volta in calo, con il differenziale tra i decennali italiani e tedeschi sceso di 11,4 punti base, a quota 191. Dal mercato arriva un'apertura di credito alle promesse fatte dalla Bce in tema di lotta alla frammentazione finanziaria come dimostra il forte calo dei rendimenti di tutti i titoli periferici: il Btp scende al 3,56% (-16,8 punti base), i titoli della Grecia al 3,99% (-23,6 punti), i Bonos spagnoli al 2,73% (-14,1) e i decennali Portoghesi al 2,68% (-13,6). Flette di soli 5 punti il bund, all'1,65%, che potrebbe essere venduto dalla Bce, assieme ad altri titoli 'forti', per compensare gli acquisti sulla periferia. (ANSA).