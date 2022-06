Visco,aumento tassi per evitare scappi mano genio inflazione

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - "L'incremento dei tassi di interesse lo facciamo", come Bce, "per evitare che scappi di mano il genio dell'inflazione, che ci siano aspettative di inflazione che crescono in modo non controllato e alla fine ci sia una rincorsa tra prezzi e salari che porta solo a una caduta dei redditi reali". Così il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco allo Young Factor. (ANSA).