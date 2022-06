Revlon in bancarotta, debiti per 3,7 mld di dollari

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il colosso di cosmetici americano Revlon ha presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11 nel distretto meridionale di New York, incapace di gestire il suo pesante carico di debiti alla luce delle difficoltà nella catena di approvvigionamento e dell'impennata dell'inflazione.

Secondo i documenti depositati in tribunale, le attività quotate del gruppo ammontano a 2,3 miliardi di dollari a fronte di debiti per 3,7 miliardi.

Il fallimento, ricostruisce Bloomberg, chiude un periodo tumultuoso per l'azienda, che ha sofferto durante la pandemia e ha dovuto affrontare anni di calo delle vendite dovuti al diffondersi di prodotti di nuovi marchi emergenti che ne hanno intaccato la quota di mercato.

Revlon ha esordito tra i cosmetici circa 90 anni fa, iniziando a vendere smalti per unghie durante la Grande Depressione. (ANSA).