Per l'Economia del Mare sostenibile, al via summit a Gaeta

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Per cogliere a pieno le opportunità del percorso verso un'Economia del Mare Sostenibile i principali attori del settore e delle istituzioni si riuniscono nel Golfo di Gaeta nel primo Summit Blue Forum Italia Network. L'evento si apre domani, 17 giugno, e vedrà due giorni di confronto a cui parteciperanno, tra gli altri, la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e i ministri degli Esteri, Luigi Di Maio, della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, oltre a importanti rappresentanti delle autorità militari, delle istituzioni, delle associazioni e delle imprese.

"E' arrivato il momento di fare tutti la nostra parte, nessuno escluso", afferma il presidente dell'Ente promotore, la Camera di Commercio Frosinone-Latina e di Assonautica Italiana e Si.Camera, Giovanni Acampora, in una nota. I lavori partiranno dalla condivisione del Manifesto Blue per un'Economia del Mare sostenibile inclusiva e innovativa, un documento aperto, ispirato dal Manifesto di Assisi, dal Manifesto del Decennio del Mare e dal Blue Paper che abbraccia tutto il sistema mare.

"Il primo Summit Blue Forum Italia Network - spiega Acampora - è un progetto di portata nazionale ed europea che parte da Gaeta per navigare in tutta Italia con una rotta ben precisa.

L'Europa ci ha lanciato una sfida e noi l'abbiamo raccolta facendola nostra: passare dalla crescita blu ad un'economia del mare sostenibile". (ANSA).