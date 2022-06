Ok Eurogruppo a Croazia nell'euro dal 1 gennaio 2023

L'Eurogruppo approva l'ingresso della Croazia nell'euro dal primo gennaio 2023. I ministri delle Finanze dell'Eurozona, riuniti a Lussemburgo, hanno concordato con le opinioni positive di inizio giugno della Commissione Ue e della Bce e hanno ritenuto che Zagabria rispetti tutti i criteri di convergenza necessari.

"Questo è un passo cruciale nel percorso della Croazia per diventare il ventesimo membro della nostra zona euro e un forte segnale per l'integrazione europea", ha commentato il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe.

La decisione finale dell'Ecofin è attesa per il 12 luglio.