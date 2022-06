Ferrari: a settembre nuova Purosangue, 15 lanci al 2026

"Tutto ciò che faremo sarà sempre incentrato sull'essere Ferrari, nel nostro modo distintivo. Grazie alle opportunità rappresentate dall'elettrificazione e dall'elettronica, è ciò che ci consentirà di realizzare auto ancora più uniche". Così John Elkann, presidente della Ferrari ha aperto il Capital Markets Day a Maranello. "Se oggi siamo qui è proprio per la visione, la passione e la straordinaria determinazione di un uomo, il nostro fondatore Enzo Ferrari. La Ferrari è prima di tutto un'azienda di lusso, creatrice di prodotti dal valore, dalle performance e dalla qualità più elevate al mondo, con concrete opportunità per un ulteriore sviluppo nell'ambito del lusso". ha proseguito Elkann.

Il modello Purosangue di Ferrari verrà presentato a settembre 2022 mentre la prima Ferrari elettrica verrà presentata nel 2025. Ferrari prevede 15 nuovi lanci nel periodo 2023-2026.

Entro il 2026, l'offerta Ferrari di prodotti sarà per il 40% Ice, 60% ibrida ed elettrica. Lo ha annunciato l'a.d. di Ferrari Benedetto Vigna. Ferrari punta a raggiungere un fatturato netto fino a 6,7 miliardi di euro nel 2026, con un tasso di crescita annuo composto del 9%, trainato principalmente dalle attività legate alle auto, sostenute dal molto variegato portafoglio di modelli e dalle personalizzazioni.