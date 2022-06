Energia: Enea, nel primo trimestre aumentano consumi e CO2

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Consumi di energia ancora in crescita in Italia nel 1/o trimestre 2022 (+2,5%), in aumento per il 5° trimestre consecutivo, sebbene ancora inferiori ai livelli pre-pandemia. In crescita anche le emissioni di CO2 (+8% circa) per il maggior utilizzo di fonti fossili (+7% circa). Diminuisce (-29% sul trimestre precedente) l'indice ENEA-ISPRED che misura l'andamento della transizione energetica sulla base di prezzi, emissioni di CO2 e sicurezza degli approvvigionamenti. È quanto emerge dall'Analisi trimestrale del sistema energetico italiano dell'ENEA. (ANSA).