Cambi: euro riduce calo, è a 1,0431 dollari in avvio

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'euro riduce le perdite rispetto al dollaro dopo il calo registrato nella serata di ieri in coincidenza con la decisione della Fed di alzare drasticamente i tassi. In avvio di giornata la moneta unica è scambiata a 1,0431 dollari, in ribasso dello 0,1%.

Il cambio con lo yen è a 140,04, in ribasso dello 0,2%.

