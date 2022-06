Borsa: Milano scivola (-3%), giù Europa

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Cresce ancora la tensione sui mercati: la Borsa di Milano cede il 3% insieme ad Amsterdam, Francoforte il 2,9%, con Parigi e Londra in calo del 2,3%.

Sotto violenta pressione anche i titoli di Stato europei: a crescere di più è il rendimento dei bond tedeschi e francesi che salgono di 17 punti base, con il Btp italiano che cresce di 14 'basis point' al 3,95%.

In Piazza Affari male Mediobanca che cede il 5% dopo un passaggio in asta di volatilità, con Stellantis e Poste che sono in calo di oltre quattro punti percentuali. (ANSA).