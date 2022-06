Borsa: Europa parte fiacca, Londra -0,4%

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente in leggero calo in avvio di seduta: Londra ha aperto con un segno negativo dello 0,4%, lo stesso di Francoforte, mentre Amsterdam fa peggio di qualche frazione con un ribasso di mezzo punto percentuale. In calo dello 0,3% Parigi e dello 0,2% Madrid.

Lievemente positiva la Borsa di Mosca: l'indice Moex in rubli segna una crescita dello 0,3%, l'Rtsi espresso in dollari un aumento dello 0,5%. (ANSA).