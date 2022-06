Borsa: Europa in forte calo brucia 233 miliardi

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - La nuova seduta in calo dei mercati europei ha portato a una perdita finale dell'indice Stoxx 600, che raggruppa i principali titoli azionari del Vecchio continente, del 2,47%, il che si traduce in 233 miliardi di capitalizzazione bruciati in una sola seduta.

Piazza Affari, con una flessione finale del 3,2% dell'indice Ftse All Share, lascia sul terreno 21,2 miliardi di capitalizzazione. (ANSA).