Borsa: Asia incerta dopo Bce e Fed, fatica la Cina

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa dopo le decisioni di Bce e Fed, con il tentativo di rimbalzo delle Borse europee e di Wall street: Tokyo ha chiuso in aumento dello 0,4% con l'indice Nikkei 225, mentre Hong Kong in chiusura cede oltre l'1%, con Shanghai in calo dello 0,4% e Shenzhen piatta.

L'area cinese paga anche il primo calo dei prezzi nel settore immobiliare dal 2015, mentre Seul ha chiuso in aumento dello 0,2% e Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa, segna una limatura dello 0,1%.

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei, leggermente negativi su Londra in attesa poco prima di metà giornata della comunicazione sui tassi da parte della Banca d'Inghilterra.

