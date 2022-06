Bce:Villeroy, riusciremo a frenare inflazione, non dubitate

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - La politica della Bce per riportare l'inflazione "al 2% nel medio termine", "funzionerà. Non dubitate. Abbiamo la volontà e la capacità. Faremo tutto quello che ci vuole. Whatever it takes". Lo afferma il governatore della Banque du France François Villeroy de Galhau intervenendo a Young Factor. Per Villeroy "l'inflazione è come la velocità di un'auto. Prima era zero e dovevamo aumentare la velocità e ora dobbiamo togliere il piede dall'acceleratore" attraverso l'uscita dal Qe e "l'aumento in modo graduale ma duraturo dei tassi". (ANSA).