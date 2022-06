Bce: fonti Ue, per Lagarde frammentazione è minaccia seria

Il rischio di frammentazione nell'area euro, evidenziato dal rialzo degli spread, rappresenta "una minaccia seria al nostro mandato della stabilità dei prezzi. Dubitare il nostro impegno sarebbe un grave errore".

E' quanto ha detto Chrstine Lagarde, la presidente della Bce, ai ministri dell'Eurogruppo secondo fonti Ue.

Lagarde - riferiscono le fonti - in alcuni casi ha dovuto spiegare il perché del meeting d'emergenza convocato ieri per annunciare misure contro lo spread, di fronte ai dubbi posti da alcuni dei ministri più in linea con posizioni rigoriste.