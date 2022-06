++ Borsa: Europa chiude in forte calo,Stoxx 600 cede il 2,47% ++

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Le Borse europee chiudono in forte calo dopo una seduta in tensione. Sui mercati prevale un clima di scarsa fiducia sulle misure annunciate dalla Bce e di timore per eventuali mosse aggressive della Fed per contrastare il balzo dell'inflazione. Nervosismo anche sul fronte dei titoli di Stato.

L'indice d'area stoxx 600 cede il 2,47%. In flessione Francoforte (-3,31%), Londra (-3,14%), Parigi (-2,39%), Madrid (-1,18%). (ANSA).