Unindustria, le immagini di Franceschin per raccontare l'impresa

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - La sensibilità di Renato Franceschin per cogliere e fermare nelle immagini i momenti della fabbrica, l'essenza della imprenditoria, il tessuto vivo dell'industria e del lavoro: il progetto 'Imprese d'autore', promosso da Unindustria, l'associazione di Confindustria degli industriali del Lazio, dopo un primo focus sull'area di Latina torna con una seconda esperienza progettuale dedicata alla comunità imprenditoriale del comprensorio di Aprilia, principale polmone industriale del Lazio che contribuisce all'economia regionale con 4.2 miliardi di euro, il 5% del pil regionale.

L'idea è quella di "un volume ed una mostra fotografica per racchiudere le storie e i giorni delle imprese": è "un viaggio di immagini e parole" - come viene sottolineato presentando l'iniziativa - nelle realtà industriali dell'area. La mostra è ospitata dal 15 giugno al 30 settembre al Museo Città di Pomezia - Laboratorio del Novecento. All'inaugurazione, tra gli altri, i rappresentanti industriali delle venti aziende associate ad Unindustria 'protagoniste' di questo nuovo progetto, ed il presidente dell'associazione degli industriali del Lazio, Angelo Camilli.

Le foto sono di Renato Franceschin, romano, fotografo professionista che ha fatto del 'reportage industriale' una essenza del suo lavoro, con passione, con immagini che parlano.

"Lavora da trent'anni con la macchina fotografica al collo - così viene descritto - per raccontare le storie del mondo del lavoro e per ritrarne i suoi protagonisti: dall'a.d all'operaio.

Ritrattista, documenta la bellezza delle persone attraverso i tratti del volto e le tensioni emotive dell'animo umano".

L'obiettivo di Franceschin, per quest'ultimo progetto, ha messo a fuoco la vita di ventuno realtà industriali del distretto di Aprilia: ABB, Aerosekur, Alfasigma, Catalent, Crikcrok, Daikin, Ecotherm, Errebian, Eurpack, Fiorucci, Italpepe, Menarini Biotech, Moca, OMIT, Procter&Gamble, Selfgarden, Slap, Smurfit Kappa, Tecma, Zoomarine. (ANSA).