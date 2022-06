Tim:Dolce e Gabbana testimonial nuova campagna comunicazione

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - ''La forza delle connessioni' sono i sentimenti. Tim riparte da qui per riposizionarsi sul mercato e parlare trasversalmente a tutte le generazioni. La nuova campagna di comunicazione istituzionale e commerciale del gruppo parte dalla "connessione più forte che ci sia, l'amore: tra persone e per Italia" di cui sono testimoni gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Due premi Oscar italiani, Giuseppe Tornatore sulle note di un brano inedito del maestro Ennio Morricone, raccontano la storia dei due stilisti, che giovanissimi entrano 'in connessione', trasformano le loro idee in realtà e realizzano il proprio sogno. È' solo il primo capitolo di una serie di spot che racconta "una tecnologia abilitante dei sentimenti". È un ritorno, e un upgrade, de "il telefono è la tua voce", con la connettività (oggi fatta anche di dati) che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi, a superare le distanze, a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi. (ANSA).