Google lancia le 'Cloud Region' italiane, impatto da 3,3 mld

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Google investe sull'Italia con due nuovi basi dedicate al cloud, a Milano e a Torino, grazie alle quali, imprese e pubbliche amministrazioni potranno contare su "una serie di servizi cloud, tesi a una estrema innovazione, che rappresenteranno un forte vantaggio competitivo per il paese". A dirlo è il country manager Italy di Google Cloud, Fabio Fregi, intervistato dall'ANSA, in occasione della presentazione ufficiale delle due 'Google Cloud Region', al Mico di Milano.

"Le nuove region potranno potenzialmente generare fino a 3,3 miliardi di euro di impatto economico e contribuire a creare fino a 65.000 nuovi posti di lavoro entro il 2025, in Piemonte e Lombardia", dice Fregi, sottolineando "l'unicità dell'investimento", in quanto, "siamo il primo cloud provider ad aprire due region in Europa". Si parte con il sito di Milano, realizzato in collaborazione con Tim, cui seguirà "nei prossimi mesi" quello di Torino. Ciò significa che "da oggi aziende e organizzazioni del settore pubblico potranno archiviare dati facendo affidamento su servizi cloud veloci, affidabili e sicuri per sviluppare e fornire applicazioni ad alta disponibilità e bassa latenza per i propri clienti". Si tratta di "un'iniziativa su cui stiamo investendo molto e da tempo, da quando abbiamo pensato che l'Italia potesse essere uno dei paesi su cui investire con le regioni", spiega Fregi all'ANSA. La region di Milano entra a far parte del network globale composto da 34 region e 103 zone, attraverso cui Google Cloud fornisce servizi agli utenti di oltre 200 paesi e territori nel mondo. (ANSA).