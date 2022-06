Borsa: Milano apre in rialzo (+1,68%)

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib guadagna l'1,68% a 22.213 punti aiutato come gli altri listini dalla riunione straordinaria della Bce all'indomani delle parole promettenti di Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, che ha segnalato il possibile intervento con strumenti nuovi per reagire a emergenze nuove, così da contenere l'allargamento degli spread. (ANSA).