Borsa: Europa positiva nel finale, effetto Bce, Milano +3,1%

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Borse europee positive nel finale con la decisione della Bce di mettere a punto un nuovo scudo anti-spread. Milano (+3,1%) è la migliore, seguita da Madrid (+1,65%), Francoforte (+1,6%), Parigi (+1,55%) e Londra (+1,4%), mentre gli indici Usa hanno già da tempo scontato il rialzo dei tassi Fed previsto oggi in serata, con il Dow Jones (+0,39%) piuttosto cauto ed il Nasdaq (+1,4%) più brillante. In rialzo a 216,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 34,9 punti al 3,817%.

Confermati i rialzi in campo bancario, da Fineco (+6,73%) a Intesa (+4,92%), Unicredit (+4,48%), Banco Bpm (+3,47%), Bper (+3,57%) e Generali (+3,96%) in campo assicurativo, cauta invece Mps (+1,64%). Nel resto d'Europa in luce Commerzbank (+3,72%), SocGen e Santander (+3,3% entrambe), Credit Agricole (+3%), Sabadell (+2,96%) e Barclays (+2,9%). In forte rialzo gli automobilistici Renault (+4,89%), Stellantis (+3,27%) e Ferrari (+3,6%), mentre il calo del greggio (-0,79% a 117,99 dollari al barile) frena Saipem (-3,87%), Tenaris (-2,77%), Repsol (-2,28%), Bp (-1,62%), Shell (-0,9%) e TotalEnergies (-0,35%) a differenza di Eni (-0,74%). Bene Italgas (+1,3%) che ha presentato oggi il nuovo piano strategico 2022-2028. (ANSA).