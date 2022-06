Borsa: Europa parte positiva, guarda alla Bce e alla Fed

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Avvio positivi per i listini europei che ieri non sono riusciti nel rimbalzo. A catturare l'attenzione, oltre alle attese per un rialzo dei tassi della Fed tr alo 0,5 e lo 0,75%, è la riunione di emergenza convocata dalla Bce. Il mercato si aspetta che la banca centrale europea, dopo le parole di Christine Lagarde e l'effetto sugli spread, corra ai ripari con nuovi strumenti per evitare attacchi sui bond dei paesi periferici della zona euro, a partire dall'Italia.

Francoforte in apertura segna un rialzo dell'1,32%, Parigi dell'1,23% (ANSA).