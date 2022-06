Prezzi guerra: gas e petrolio riprendono a correre

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - I rialzi dei prezzi delle materie prime con il conseguente balzo dell'inflazione resta il tema centrale del dibattito economico a livello globale. Mentre continua il conflitto bellico in Ucraina da parte della Russia, i prezzi di gas e petrolio tornano a salire.

Sul fronte delle quotazioni del greggio il Wti segna un rialzo a 121 dollari al barile (+0,4%) e il Brent a 122 dollari (+0,4%). In aumento anche il gas, con i timori per i flussi provenienti dalla Russia. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 87,5 euro al Mwh (+5,2%) a Londra a 165 penny al Mmbtu (+7,3%). Tra le altre materie prime sono in calo l'oro a 1.823 dollari l'oncia (-1,9%) e l'argento a 21,13 dollari (-2%).

Sul fronte dell'agroalimentare è in calo il grano duro (-1,1% a 1.155 dollari per unità contrattuale da 5mila staia) quanto il frumento (-1,4% a 1.070 dollari) mentre resta il braccio di ferro tra Russia e Ucraina per lo sblocco delle esportazioni.

