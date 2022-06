Petrolio: prezzi in rialzo, Wti vicino a 122 dollari

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Sono in rialzo i prezzi del petrolio, dopo l'inversione di rotta registrata nella giornata di ieri, partita in ribasso e chiusa in positivo. Il Wti americano si avvicina a 122 dollari al barile, portandosi a 121,80 (+0,7%).

Il Brent del Mare del Nord supera invece i 123 dollari, a 123,20 (+0,8%) . (ANSA).