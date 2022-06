Borsa:Milano lima il rialzo iniziale,bene Saipem e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - La Borsa di Milano (+0,6%) lima il rialzo iniziale, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari tenta il riscatto dopo la scia negativa dei giorni scorsi. Lo spread tra Btp e Bund scende ancora e si attesta a 234 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,94%.

Scatta Saipem (+4,3%), dopo la firma del protocollo d'intesa con Trevi sulle perforazioni per i parchi eolici. Bene anche Unicredit (+1,5%) e Mediobanca (+1,3%) e Intesa (+0,5%) e Banco Bpm (+0,1%), mentre è in flessione Bper (-1,1%).

In luce Tim (+1,1%), alle prese con le vicende della Rete Unica. In fondo al listino Nexi (-1%), dopo la vendita a Euronext della piattaforma tecnologica di trading di Piazza Affari. (ANSA).