Borsa: Milano rallenta (-1,2%), spread Btp-Bund a 242 punti

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - La Borsa di Milano (-1,2%) rallenta ancora, in linea con gli altri listini europei e dopo un avvio in rialzo. Lo spread tra Btp e Bund si allarga ancora e tocca i 242 punti, portandosi a livelli di maggio 2020. Il rendimento del decennale italiano sale al 4,05%.

A Piazza Affari pesano le banche con Bper sospesa in asta di volatilità con un calo teorico del 3,8%. Male anche Banco Bpm (-2,4%),Intesa (-0,4%), Mps (-0,2%), piatta Unicredit (+0,06%).

In fondo al listino principale Amplifon (-5,5%) e A2a (-3,1%).

In flessione Nexi (-2,6%), dopo la vendita a Euronext della piattaforma tecnologica per il trading a Piazza Affari.

Pochi i titoli in terreno positivo. Saipem (+1,8%), dopo la firma dell'intesa con Trevi per le perforazioni dei parchi eolici. Bene anche Mediolanum (+1,6%) e Italgas (+0,4%), quest'ultima alla viglia della presentazione del nuovo piano industriale. (ANSA).