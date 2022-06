Borsa: Europa prosegue positiva con energia e banche

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Le Borse europee rimbalzano dopo le performance negative dei giorni scorsi a causa dei timori di interventi più aggressivi da parte delle banche centrali. Sui mercati scattano le prese di profitto mentre permane un clima incerto in vista della Fed e dell'intervento del presidente Jerome Powell. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,0463 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Bene Londra e Francoforte (+0,2%), Madrid (+0,3%) mentre gira in calo Parigi (+0,3%). I listini sono sostenuti dalle banche (+1,4%) e dalle assicurazioni (+0,2%), con il calo della tensione sui titoli di Stato e i rendimenti in flessione.

Bene anche l'energia (+0,5%), con il prezzo del petrolio in risalita. Il Wti si attesta a 122 dollari al barile (+0,8%) e il Brent a 123 dollari (+0,9%). In rialzo anche le utility con il gas che torna a salire. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 85,15 euro al Mwh (+2,1%) a Londra salgono a 160 penny al Mmbtu (+4,4%).

Seduta in calo per il comparto dell'automotive (-0,4%). Male anche la farmaceutica (-0,2%). Sul fronte delle materie prime in calo l'oro a 1.828 dollari l'oncia (-1,6%) e l'argento a 21,30 dollari (-1,2%). (ANSA).