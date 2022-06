Borsa: Asia chiude in calo, si guarda a mosse Fed

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Le Borse asiatiche chiudono in calo, in scia con il tonfo di Wall Street. Sui mercati continua il nervosismo in vista della riunione della Fed e con i timori di interventi più aggressivi sul rialzo dei tassi. Atteso nel pomeriggio il discorso di Jerome Powell alla Dollar Conference.

Tiene banco anche la guerra in Ucraina da parte della Russia e gli effetti sull'economia globale.

Chiusura in calo per Tokyo (-1,32%).Sul fronte valutario lo yen tratta vicino ai minimi in 23 anni sul dollaro, a 134,60, e si indebolisce anche sull'euro a 140,40. A contrattazioni ancora in corso positiva Hong Kong (+0,2%), piatta Shanghai (+0,01%), in calo Shenzhen (-0,7%). In flessione Seul (-0,5%) mentre è positiva Mumbai (+0,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice Zew del sentimento sull'economica tedesca e la produzione industriale dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti l'indice dei principali prezzi di produzione, le scorte settimanali di petrolio (Api). In arrivo anche il report mensile dell'Opec. (ANSA).