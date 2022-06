Bancomat: Discover con Diners entrano nel circuito

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Bancomat Spa e Discover hanno firmato un accordo strategico che aumenta l'accettazione per i titolari di carte di credito Discover, Diners Club International e dei network affiliati, tutti appartenenti al Discover Global Network. La nuova partnership, si legge in una nota, consentirà ai titolari di carte di utilizzare le loro carte e gli strumenti di mobile payment sulla rete Bancomat in tutta Italia. L'accordo diventerà operativo tra dicembre 2022 e aprile 2023.

