Petrolio: Wti scende sotto 119 dollari, occhi a Cina e Fed

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Sono in calo questa mattina i prezzi del petrolio a livello internazionale. Guardando alla Cina, dove l'emergenza Covid non sembra ancora superata, ma soprattutto alla prossima decisione della Fed attesa mercoledì, il Wti americano perde l'1,7% portandosi sotto 119 dollari al barile, a 118,61 dollari. Il Brent di riferimento europeo ondeggia invece sui 120 dollari, anche in questo caso in calo dell'1,7%. (ANSA).