Borsa: Milano pesante (-2%) con banche

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - La Borsa di Milano soffre, maglia nera in Europa, e l'indice di riferimento Ftse Mib (-2,3%) si piega sotto gli ordini in vendita che colpiscono in particolare le banche. Nexi cede il 7,5%, Intesa Sanpaolo il 4,2%, Fineco il 3,99%, Banco Bpm il 3,6 per cento. Il titolo più venduto è Saipem, che lascia l'8,26% a 41,3 euro. Tengono invece Recordati (+1,3%) e Campari (+1,15%) ed Enel tra quelli che pesano di più sul paniere (+0,49%). (ANSA).