Bce: Mutuionline, verso chiusura 'forbice' fisso-variabile

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il previsto aumento dei tassi da parte della Bce, nei prossimi mesi, dovrebbe ridurre la 'forbice' fra tassi fissi e variabili dei mutui che, secondo l'ultima rilevazione, è salita significativamente. E' quanto sottolinea Mutuionline secondo cui "i dati di maggio evidenziano ancora la forte vulnerabilità del tasso fisso, mentre il tasso variabile rimane stabile". Il Tan medio variabile registrato su MutuiOnline.it ad aprile 2022 è 1,08% (il migliore è 0,22%), mentre il Tan medio fisso è 2,24% (il migliore è 1,45%). "Questa situazione di spread alti non è tuttavia destinata a durare a lungo considerate le dichiarazioni della Presidente della BCE Christine Lagarde, che prevedono un aumento del costo del denaro a partire da luglio" rileva Mutuionline.

I mutui acquisto prima casa nel 2022 hanno toccato il massimo dal 2010, soprattutto in questo trimestre dove più di 3 mutui su 4 sono richiesti per questa finalità. Ai minimi le richieste di surroga, "anche se può essere ancora particolarmente conveniente cambiare il mutuo passando da un tasso variabile a un tasso fisso visti gli annunci della BCE sugli aumenti dell'Euribor in programma quest'estate" concude Mutuionline. (ANSA).