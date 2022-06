Borsa: Europa male in attesa inflazione Usa, Milano -3,8%

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Sempre molto pesanti le Borse europee in attesa del cruciale dato dell'inflazione statunitense, con Milano che resta ampiamente la peggiore: l'indice Ftse Mib di Piazza Affari in una giornata difficilissima cede dopo la boa di metà seduta il 3,8%, con Madrid in calo del 2,5%, Parigi di un punto e mezzo, Londra e Francoforte dell'1,2%, mentre Amsterdam è negativa di un punto.

Dopo il taglio del tasso di interesse della Banca centrale russa, la Borsa di Mosca è piatta con l'indice Moex in rubli, mentre l'Rtsi in dollari sale del 4%. La moneta russa si apprezza del 4% rispetto al dollaro e cede la stessa percentuale rispetto all'euro, che da parte sua è limato di qualche frazione sulla divisa statunitense a quota 1,057.

Piuttosto stabile nelle ultime ore lo spread Btp-Bund a quota 222 con il rendimento del prodotto del Tesoro a 10 anni al 3,63%, in Piazza Affari amplia ancora le perdite Bper (-11%) nel giorno di presentazione del nuovo piano industriale. Sempre malissimo le banche, che appesantiscono ancora i cali: Banco Bpm cede l'8%, Unicredit il 7% e Intesa sei punti percentuali.

Al di fuori del settore del credito, Iveco e Tim scendono del 6%. Tra i titoli principali provano a tenere Ferrari, Atlantia e Diasorin che scendono di poche frazioni di punto. (ANSA).