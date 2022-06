Ancora tensione sullo spread Btp-Bund, male Piazza Affari

Ancora in peggioramento lo spread Btp-Bund a 223 punti base che ritocca i massimi del maggio 2020, mentre il rendimento del prodotto del Tesoro ha toccato il 3,65%, sui livelli più alti dall'ottobre 2018.



Non si ferma la corrente di vendite sui mercati azionari dopo le decisioni della Bce, con Milano peggiore in Europa in parallelo alla pressione sui titoli di Stato italiani. Piazza Affari ha toccato una perdita del 2% per poi provare a ridurre le perdite in un clima molto volatile e nervoso, con Madrid negativa dell'1,6%, Parigi e Francoforte in calo dell'1,4% e Amsterdam dell'1,2%. Prova a tenere Londra (-0,8%) con l'euro che resta piuttosto tranquillo a quota 1,063 sul dollaro.



In questo contesto Bper dopo un passaggio in asta di volatilità nel giorno della presentazione del nuovo piano industriale cede il 4,5%, Bpm il 2,9%, Mediolanum, Banca Generali e Unicredit due punti percentuali. Debole anche Intesa (-1,9%), mentre fuori dal settore del credito Eni perde l'1,7%. Tra i titoli principali di Milano prova a tenere Hera, che sale di poche frazioni di punto.



LA STRETTA DELLA BCE - Addio, dopo sette anni, agli acquisti di debito pubblico da parte della Bce. E addio anche all'epoca dei tassi d'interesse negativi, con un primo rialzo a luglio da un quarto di punto, cui ne seguirà un altro già a settembre probabilmente da mezzo punto. Quanto allo 'scudo anti-spread', Francoforte s'impegna, per il momento, solo verbalmente e senza darsi una soglia oltre la quale intervenire. Il meeting di giugno della Bce, questa volta in trasferta ad Amsterdam, non poteva avere una sede più appropriata di quella offerta dalla banca centrale olandese dove siede il 'falco' Klaas Knot. Perché fra rischi di un'inflazione fuori controllo per la guerra e i prezzi energetici, e rischi di recessione causati dai prezzi alle stelle, la Bce ha deciso di dedicarsi ai primi, mettendosi sulla scia già tracciata dalla Fed.