Il consorzio Costa Smeralda festeggia i 60 anni

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Compie quest'anno i 60 anni i Consorzio Costa Smeralda che nel 1962 ha fatto nascere il progetto che ha creato una realtà turistica unica in Sardegna.

Per festeggiare questa data il Consorzio ha organizzato un evento a Milano, raccontando la storia del progetto e il futuro cui punta nei prossimi anni.

"Si festeggia un anniversario che ha cambiato la storia di un'intera regione. Il progetto nasce fin da subito come progetto internazionale. Quello che serviva era creare un'infrastruttura di servizi e questa venne assegnata al Consorzio, con il Consorzio che da sempre ha voluto essere la casa di chi ama la Costa Smeralda e la Sardegna. Oggi chiunque venga in Sardegna conosce il mito della Costa Smeralda, il nostro compito è di far sì che ritrovi questo mito, vivere una vacanza unica in un luogo unico" ha esordito Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda.

"La nostra strategia è quella di preservare la filosofia dell'Aga Khan di una struttura che viva nell'armonia del territorio, dell'ambiente, ma anche della popolazione che ci vive tutto l'anno. Ovviamente il mondo cambia, il mercato turistico si è evoluto, sono cambiate le esigenze e negli ultimi anni abbiamo iniziato un percorso di differenziazione del mercato turistico, adeguando le infrastrutture per rendere le strutture più accessibili. Abbiamo punto e continuiamo a puntare sulla sostenibilità, non si può prescindere dai temi globali, come il cambiamento climatico" ha dichiarato Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding. (ANSA).