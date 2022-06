Borsa: Europa prosegue in calo in attesa Bce,spread piatto a 199

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Le Borse europee proseguono in calo in attesa delle indicazioni della Bce che arriveranno a breve, a conclusione della consiglio direttivo ad Amsterdam. L'indice d'area, lo stoxx 600, cede un quarto di punto con i titoli legati agli industriali e ai tecnologici sotto vendita.

Tengono i finanziari e l'energia, quest'ultima con il gas in rialzo in seguito ad un incendio in un terminal negli Stati Uniti che mette a rischio le consegne a un mercato che è in stato di massima allerta per la Russia. Ad Amsterdam il prezzo è di 86,6 euro al megawatt e sale del 7,2%. A Londra è a +22% a 159 penny al Mmbtu, l'unità termica britannica. Il petrolio è con il Wti sotto i 122 dollari al barile (-0,17%) mentre il Brent è stabilmente sopra i 123 dollari al barile (-0,11%).

Fronte cambi l'euro resta a 1,07 sul dollaro così come è debole il rublo sul biglietto verde (57,2 per unità) e sulla moneta unica (scambia a 61,4) Tra le singole Piazze Francoforte cede lo 0,56%, Parigi lo 0,21%, Londra lo 0,39% e Milano lo 0,5% con il Ftse Mib che difende i 24mila punti. Sul listino si confermano gli acquisti su Bper (+2,5%), alla vigilia del piano industriale, e di Unicredit (+2,34%) con lo spread tra Btp e Bund piatto a 199 punti e il rendimento del decennale stabile al 3,33%. Tra gli altri Eni che ha annunciato l'ipo di Plenitude, cede l'1%.

Dimezza la flessione Nexi (-1,3%) che JpMorgan ha tagliato a 'neutral'. Sotto la lente Mfe con la Consob spagnola (Cnmv) che ha autorizzato la modifica dell'Opas. Il nuovo termine è l'1 luglio. Le azioni A cedono l'1,57%, le B l'1,63% mentre la controllata spagnola è marginale (-0,33%). (ANSA).