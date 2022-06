Al Green Med Symposium faro su innovazione e digitale

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Innovazione, digitalizzazione e convergenza industriale per la rivoluzione verde sono le linee guida che hanno caratterizzato i lavori della seconda giornata del Green Med Symposium in corso fino a domani presso la Stazione marittima di Napoli. L'evento è promosso da Ricicla.tv ed Ecomondo, con la partnership della Regione Campania. Secondo i dati di un sondaggio Ipsos illustrato nel corso dell'evento, Il 40 per cento degli italiani conosce i princìpi dell'economia circolare, il 36 per cento sa cos'è il Conai e il ruolo che svolge nella gestione dei rifiuti di imballaggio. Inoltre Il 66 per cento degli italiani afferma che, dall'inizio della pandemia, la propria sensibilità per le questioni ambientali è aumentata e l'83 per cento si dichiara disposto a cambiare i propri comportamenti a vantaggio dell'economia circolare.

