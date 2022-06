Unicredit: lancia il nuovo portale di servizi per le imprese

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Unicredit inaugura il nuovo portale 'Partner4Business' per supportare la crescita delle imprese clienti, in un'ottica di attenzione alla digitalizzazione, al rilancio della competitività, alla sostenibilità e a tutte le altre traiettorie di sviluppo individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Oltre 70 i servizi resi disponibili sulla piattaforma da una platea di partner selezionati che offrono soluzioni in diversi ambiti di business in risposta alle necessità evidenziate dalle piccole e medie imprese italiane. "Con il portale Partner4Business intendiamo allargare ulteriormente l'offerta di soluzioni, finanziarie e non, a supporto del processo di trasformazione e crescita delle Pmi del Paese", sottolinea in una nota Massimiliano Mastalia, responsabile Corporate di Unicredit Italia. (ANSA).