Petrolio: prosegue rialzo, Wti a 120,1 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Continua l'effetto ripresa Cina sui prezzi del petrolio ancora in rialzo con il greggio Wti che sale di nuovo sopra i 120 dollari al barile a 120,12 dollari, lo 0,59% in più rispetto ai valori di ieri sera a New York. In salita anche il Brente che supera i 121 dollari a 121,1 dollari al barile (+0,45%) (ANSA).