Non si arresta corsa Superbonus, a maggio 'prenotati' 33 mld

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Non si arresta la corsa del Superbonus. A fine maggio il totale degli investimenti ammessi alla detrazione al 110% ammontava a 30,6 miliardi di euro (dai 27,4 miliardi di aprile), con detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori per 33,7 miliardi di euro (con un aumento di circa il 10% rispetto ai 30 miliardi del mese precedente). E' quanto si evince dalle tabelle aggiornate dell'Enea confrontate con quelle del mese precedente. Il numero di asseverazioni raggiunto a maggio è 172.450, contro le 155.543 di aprile scorso.

Con il 70% dei lavori realizzati, il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione ammonta invece al 30 maggio a 21,5 miliardi di euro e le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono pari a 23,6 miliardi.

Nei condomini il numero di asseverazioni raggiunto è pari a 26.663 con investimenti complessivi che sfiorano i 15 miliardi di euro e un investimento medio di circa 562mila euro. Per gli edifici unifamiliari le asseverazioni sono invece 91.444, per oltre 10 miliardi di investimenti e con un investimento medio di 113mila euro. Infine, per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti l'Enea conta 54.338 asseverazioni, investimenti complessivi per 5,3 miliardi e un investimento medio di quasi 98mila euro. (ANSA).