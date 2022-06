Lavoro: Ramazza (Assolavoro), basta diffidenza verso agenzie

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Le Agenzie per il Lavoro sono un driver essenziale per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro con tutti i diritti e le tutele dell'occupazione dipendente e per un più rapido accesso al lavoro stabile. A venticinque anni dal 'pacchetto Treu' in alcuni persiste una sospettosa diffidenza, tutta italiana, nonostante con le Agenzie lavorino mediamente più di 500mila persone, oltre 110mila delle quali con un contratto a tempo indeterminato". Lo afferma il presidente di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro, Alessandro Ramazza, in occasione dell' assemblea pubblica dell'associazione.

"All'estero il nostro sistema centrato su formazione mirata e finalizzata al lavoro, un sistema di relazioni sindacali molto fitto e prestazioni di welfare aggiuntivo dedicate, è considerato un modello" ha aggiunto Ramazza. "Interpretiamo il nostro ruolo - rivendica - come attori di sviluppo e di inclusione, per questa ragione abbiamo voluto fortemente un accordo con i sindacati che destina 45 milioni di euro a misure di accoglienza, inclusione e accesso al lavoro per i rifugiati.

E per questa stessa ragione abbiamo dato corso poi a una collaborazione con Unhcr che favorisse la conoscenza e l'accesso a quelle misure". (ANSA).