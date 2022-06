Borsa: Milano riduce calo (-0,1%), contrastate Bper e Banco

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Riduce il calo Piazza Affari dopo quasi 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,1% a 24.335 punti. In calo a 201,5 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,1 punti al 3,349%. Contrastate Bper (+3,24%) e Banco Bpm (-0,85%), mentre riducono il calo Unicredit (-0,5%) e Intesa (-0,33%). Deboli Mps (-0,9%) e Generali (-0,95%). Corre Prysmian (+1,87%), spinta sull'onda lunga degli impegni per la rete unica, seguita da Stellantis (+1,41%), sulla scia del balzo di Renault (+4%) a Parigi. Seguono Recordati (+1,3%), Ferrari (+0,68%) ed Stm (+0,58%). Resiste Eni (+0,35%) con il greggio in rialzo sopra i 120 dollari al barile, mentre cede il risparmio gestito con Banca Generali (-1,73%), Fineco (-1,94%) e Mediolanum (-1,14%) sulla scia dell'allarme sui conti del secondo trimestre lanciato stamane da Credit Suisse, che scivola in Borsa a Zurigo (-4,92%). (ANSA).