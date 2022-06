Borsa: Milano debole (-0,5%), sprint Bper, giù B. Generali

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Amplia il calo Piazza Affari a metà seduta. L'indice Ftse Mib cede lo 0,5% a 24.245 punti mentre si attesta a 202 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 8,4 punti al 3,362%. Contrastate Bper (+4,25%) alla vigilia del Piano industriale dopo l'acquisizione di Carige (-0,13%) e Banco Bpm (-1,15%). Ma a cedere è il comparto del risparmio gestito, con Fineco e Banca Generali in calo del 2% e Mediolanum dell'1,66% dopo l'allarme sui conti di Credit Suisse a causa delle diffoltà della propria divisione di Investment Bank. Più caute Intesa (-0,62%) e Unicredit (-0,52%). Bene Stellantis (+1,37%), sulla scia del balzo di Renault (+4,4%) a Parigi. Caute Ferrari (+0,68%) ed Stm (+0,38%). Gira in calo Eni (-,42%) pur con il greggio sopra i 120 dollari al barile. (ANSA).