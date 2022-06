Borsa: Europa amplia il calo dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Le Borse europee ampliano il calo dopo l'avvio negativo di Wall Street. Sui mercati torna l'umore negativo dopo una serie di dati macroeconomici e i timori sull'andamento della crescita economia. Gli investitori guardano alle prossime decisioni della Bce e al dato dell'inflazione Usa, in arrivo nel corso della settimana.

L'indice d'area Stoxx 600 cede l'1%. Andamento negativo per Parigi (-1,2%), Francoforte (-1%), Milano (-0,9%), Madrid (-0,3%) e Londra (-0,4%). Sui listini pesano le banche (-0,8%), con il tonfo di Credit Suisse, le utility (-1,2%), con il prezzo del gas in flessione. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 78,67 euro (-1,3%), a Londra a 130 penny al Mmbtu (-4,4%). Male anche le Tlc (-1,2%) mentre è positiva l'energia (+0,3%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti sale a 120 dollari al barile (+0,6%) e il Brent a 121 dollari (+0,9%).

A Piazza Affari prosegue lo sprint di Bper (+2,9%). Bene anche Ferrari (+1,4%) e Stellantis (+1%). Scivolano Fineco (-2,6%) e Banca Generali (-2,4%). Male anche Nexi (-1,8%), mentre sta per chiudere l'acquisto delle unità di pagamento di Intesa Sanpaolo (-0,4%) in Croazia. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 203 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,38%. (ANSA).