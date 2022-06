Gas: avvio in calo, ad Amsterdam scende a 80 euro

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Avvio in calo per il prezzo del gas, mentre prosegue la guerra in Ucraina. Sulle quotazioni incide l'arrivo della stagione calda e il minor consumo per l'utilizzo domestico.

Ad Amsterdam il prezzo scende a 80 euro al Mwh, con una flessione del 2,8%, portandosi ai livelli del 22 febbraio scorso. (ANSA).