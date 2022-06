Fondazioni: Acri, eletto nuovo comitato esecutivo

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il Consiglio di Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, ha eletto all'unanimità i membri del nuovo Comitato esecutivo dell'Associazione per il triennio 2022-2024. Lo si legge in una nota secondo cui sono stati confermati i vicepresidenti: Paolo Cavicchioli, presidente Fondazione di Modena (delega ai rapporti con le Consulte e le Associazione regionali di Fondazioni); Giuseppe Morandini, presidente Fondazione Friuli (delega ai rapporti istituzionali), Luigi Salvadori, presidente Fondazione CR Firenze (delega agli affari europei); Gerhard Brandstätter, presidente della Cassa di Risparmio di Bolzano, eletto dal Comitato delle Società bancarie in rappresentanza delle Casse di Risparmio.

Il nuovo Comitato esecutivo di Acri è composto da: Francesco Profumo (presidente), Presidente Fondazione Compagnia San Paolo, Paolo Cavicchioli Presidente Fondazione di Modena, Giuseppe Morandini Presidente Fondazione Friuli, Luigi Salvadori Presidente Fondazione CR Firenze, Gerhard Brandstätter Presidente Cassa di Risparmio di Bolzano, Cristina Colaiacovo Presidente Fondazione Perugia, Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo, Gilberto Muraro Presidente Fondazione Cariparo, Ezio Raviola Presidente Fondazione CRC - Cuneo, Giacomo Spissu Presidente Fondazione di Sardegna. (ANSA).