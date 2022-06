Borsa:Asia chiude in calo tra guerra in Ucraina e crisi chip

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Le Borse asiatiche chiudono in calo appesantite dall'andamento del comparto tecnologici con la crisi del microchip. Sotto i riflettori resta la guerra in Ucraina e gli effetti sull'economia delle sanzioni alla Russia. Sui mercati tiene banco il tema del balzo dell'inflazione con l'andamento dei prezzi delle materie prime, in particolare quelle energetiche.

Positiva Tokyo (+0,10%). Sul fronte valutario la divisa nipponica scende fino a 132,90 sul biglietto verde, livelli che non si vedevano da aprile 2002, e si deprezza sull'euro a 141,80. In flessione Hong Kong (-0,5%) e Shenzhen (-0,2%), Seul (-1,7%) e Mumbai (-1,2%). Positiva Shanghai (+0,1%).

Sul fronte macroeconomico diffusi dalla Germania gli ordini all'industria. In arrivo la produzione industriale della Spagna e l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori dall'Eurozona.

Dagli Stati Uniti prevista la bilancia commerciale e la variazione settimanale delle scorte di petrolo (Api). (ANSA).