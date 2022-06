Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,22%)

(ANSA) - TOKYO, 07 GIU - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in leggero aumento, in scia alla ripresa del mercato azionario Usa e con gli investitori che anticipano una graduale apertura del settore turismo in Giappone e l'introduzione di nuovi incentivi da parte del governo.

Il Nikkei avanza dello 0,22% a quota 27.977,53, con un guadagno di 61 punti. Sul mercato delle valute lo yen si deprezza ulteriormente sul dollaro, raggiungendo il nuovo minimo in oltre 20 anni a 132,10, e sull'euro, a 141,20. (ANSA).